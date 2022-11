Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hundeangriff an der Hafenstraße: Terrier-Mischling verletzt kleinen Artgenossen tödlich

Bremerhaven (ots)

Zu einem tödlichen Zwischenfall zwischen zwei Hunden ist es am Donnerstag, 24. November, an der Hafenstraße in Bremerhaven-Lehe gekommen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Führerin eines der Vierbeiner. Nach bisherigem Erkenntnisstand begegneten sich die Hundeführerinnen mit ihren Tieren gegen 18.30 Uhr in Höhe eines Supermarkts an der nördlichen Hafenstraße. Unvermittelt griff sodann einer der Hunde, ein Pitbull-Staffordshire-Terrier-Mix, den anderen Vierbeiner, einen Chihuahua-Mops-Mischling, an. Der angreifende Hund verbiss sich dabei offenbar in der Kehle des kleineren Tieres und ließ sich auch von Passanten nicht von der Attacke abbringen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Terrier-Mischling erst unter massivem Einsatz von Pfefferspray dazu bringen, den Biss zu lösen. Danach sicherten die Polizisten den aggressiven Hund mittels eines Halsbandes und einer Leine und brachten ihn anschließend ins Tierheim. Der Chihuahua-Mops-Mischling überlebte den Angriff nicht. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben Hinweise darauf, dass sich der angreifende Hund von der Hundeführerin losgerissen hatte. Einen Maulkorb trug der Terrier-Mischling demnach nicht. Die Führerin des Terriers war - das ergab ein Atemalkoholtest - zudem erheblich alkoholisiert. Sie erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Hundehaltungsgesetzes. Ob sie auch die Halterin des Hundes ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Während der Sachverhaltsaufnahme an der Hafenstraße kam es zwischen den umstehenden Personen noch zu einer leichten Körperverletzung. Die Polizeibeamten konnten das Opfer und einen Tatverdächtigen ermitteln und fertigten eine entsprechende Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell