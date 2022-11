Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Weihnachtsmarktbesuch endet im Polizeigewahrsam

Bremerhaven (ots)

In der Bremerhavener Innenstadt beschäftigte ein 25-jähriger Mann am gestrigen Montag, 28. November, gleich mehrfach die Polizei. Nachdem der Bremerhavener erst einen versuchten Diebstahl begangen hatte und dann wiederholt auf dem Weihnachtsmarkt randalierte, nahmen die Beamten den Unruhestifter in Gewahrsam.

Zunächst alarmierte gegen 17 Uhr eine Angestellte eines Geschäftes an der Bürgermeister-Smidt-Straße die Polizei, weil ein junger Mann versuchte, dort Ware zu stehlen. Die Einsatzkräfte stellten den 25-Jährigen im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen und leiteten ein Verfahren wegen versuchten Diebstahls ein.

Doch diese Begegnung mit der Polizei hielt den Bremerhavener nicht davon ab, weiter die öffentliche Ordnung zu stören - Im Verlauf des Abends gingen wiederholt Beschwerden über einen Randalierer auf dem Weihnachtsmarkt ein. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Unruhestifter um den bereits am Nachmittag auffällig gewordenen 25-Jährigen handelte. Dieser belästigte nun Passanten und Schausteller. Aber damit nicht genug: Der Mann zeigte sich aggressiv und trat gegen Tische, Marktstände und Fahrgeschäfte.

Das Verhalten des Bremerhaveners machte schlussendlich eine Ingewahrsamnahme unumgänglich. Somit endete für den jungen Mann der Weihnachtsmarktbesuch im Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell