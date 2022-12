Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots)

Am Donnerstag (15.12.) hat es auf der Immermannstraße eine Verkehrsunfallflucht gegeben. Ein in Höhe der Hausnummer 15a abgestellter blauer Ford Fiesta wurde in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr im linken hinteren Bereich beschädigt. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise bei 500 Euro. Der Verursacher hat sich nicht um den Schaden gekümmert und die Unfallstelle verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell