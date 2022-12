Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Unfall auf der Nordwalder Straße, Sperrung, zwei Leichtverletzte

Emsdetten (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache ist eine 68-jährige Autofahrerin am Donnerstagmittag (15.12.22) gegen 12.20 Uhr auf der Nordwalder Straße in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte ihr Auto mit einem weiteren Wagen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Frau aus Emsdetten fuhr zunächst mit einem weißen BMW X3 auf der Nordwalder Straße in Fahrtrichtung Emsdetten. Dort kam es dann auf der Gegenfahrbahn zum Zusammenstoß mit dem weißen Citroen Jumpy eines 45-jährigen Fahrers aus Emsdetten. Beide Fahrzeuge landeten im Graben. Sie mussten mit einem Totalschaden abgeschleppt werden. Die 68-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus. Die Nordwalder Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell