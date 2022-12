Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden, Radfahrerin leicht verletzt

Altenberge (ots)

Am Donnerstag (08.12.2022) ist es gegen 18.40 Uhr auf der Bahnhofstraße 12 in Altenberge zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 37-jährige Fahrradfahrerin die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Greven. Ein in gleicher Fahrtrichtung fahrender unbekannter Pkw überholte die Fahrradfahrerin. Dabei kam es zwischen dem Pkw und der Fahrradfahrerin zu einer Berührung. Die Radfahrerin stürzte dadurch und verletzte sich leicht. Ohne sich um die verletzte Fahrradfahrerin zu kümmern, entfernte sich der Autofahrer von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.

