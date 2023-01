Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Schockanrufer machen in Bad Nauheim Beute + Waffen und Drogen sichergestellt + Promille- und Drogenfahrten + Diebe in Butzbach, Bad Nauheim und Bad Vilbel unterwegs +

Friedberg (ots)

--

Bad Nauheim: Schockanrufer erbeuten fünfstellige "Kaution" -

Einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag erbeuteten Betrüger mit einem sogenannten Schockanruf. Am Freitagnachmittag klingelte das Telefon im Haushalt eines betagten Ehepaares. Die Anruferin erklärte den Senioren, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall in Italien verschuldet habe. Um eine Haftstrafe abzuwenden, sei nun eine Kaution fällig. Die Betrüger schafften es das Ehepaar über mehrere Stunden am Telefon zu halten. Sie dirigierten den Ehemann mit dem Auto nach Frankfurt, um beim dortigen Gericht Dokumente abzuholen. Währenddessen übergab die Ehefrau gegen 17.40 Uhr einem Boten in der Schwalheimer Straße die "Kaution". Erst später fiel der Betrug auf.

Der Bote stammte nach Einschätzung des Opfers aus dem persischen Raum, war zwischen 25 und 35 Jahre alt, etwa 180 bis 185 cm groß und schlank. Er hatte schwarze lockige Haare, trug eine blaue OP Maske und trug ein weißes Oberteil.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Boten am Samstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr in der Schwalheimer Straße beobachteten. Hinweise nehmen die Ermittler der Bad Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Um nicht in die Falle der Betrüger zu tappen empfiehlt die Polizei:

- Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Bekannter oder Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Karben-Petterweil: Waffen und Drogen sichergestellt -

Am Samstagnachmittag nahmen Vilbeler Polizisten einen 31-jährigen Karbener fest. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Verstöße gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen verschiedener Zulassungsverstöße.

Gegen 14.50 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei. Sie hatte den 31-Jährigen dabei beobachtet, wie dieser mit einer Schusswaffe hantierte und anschließend mit einem Pkw davonfuhr. Während mehrere Streifen nach dem Wagen fahndeten, meldete sich die Mitarbeiterin eines Supermarktes bei der Polizei. Der Wagen des Karbeners stand mittlerweile auf dem dortigen Parkplatz und auf dem Beifahrersitz lagen eine Schusswaffe sowie ein Messer. Noch bevor die Polizeistreifen eintrafen, war der 31-Jährige wieder davongefahren. Wenig später trafen Polizisten den Mann in seinem nicht zugelassenen Wagen an, nahmen ihn widerstandslos fest und stellten eine Schreckschusspistole sowie ein Messer sicher. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung entdeckten die Ermittler eine weitere Schreckschusswaffe, mehrere sogenannte Einhandmesser, zwei Butterflymesser sowie einen Schlagring. Zudem stellten sie mehr als 100 Gramm Marihuana, etwa 18 Gramm Haschisch sowie wenige Gramm Marihuana-Samen sicher. Der Karbener wurde einem Arzt einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt, der den 31-Jährigen dort aufnahm.

Butzbach - Pohl-Göns: Unter Drogeneinfluss Rad gefahren? -

Am frühen Montagmorgen kontrollierten Polizisten im Butzbacher Stadtteil Pohl-Göns einen Radfahrer. Reaktions- und Konzentrationstest erhärteten den Verdacht, dass der 26-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Ein Schnelltest wies dem Butzbacher die Einnahme von Amphetamin nach. Auf der Wache musste er sich einer Blutentnahme unterziehen - anschließend durfte er die Polizeistation wieder verlassen. Zusätzlich zu dem Ermittlungsverfahren wegen seiner Drogenfahrt erwartet den Butzbacher ein Strafverfahren wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Butzbach: E-Scooter mitgehen lassen -

Aus einer Garage in der Taunusstraße ließ ein Unbekannter einen rund 500 Euro teuren E-Scooter mitgehen. In der Nacht vom 02.01.2023 (Montag) auf den 03.01.2023 (Dienstag) betrat der Dieb die nicht verschlossene Garage und griff sich den petrol- und schwarzfarbenen E-Roller der Marke "Medion". Hinweise zum dem Täter oder zum Verbleib des Scooters vom Typ "Soflow S03" nehmen die Ermittler der Butzbacher Polizei unter Tel.: (06033) 40730 entgegen.

Bad Nauheim: Diebe auf der Baustelle -

Stromkabel von der Baustelle der Sprudelhof-Therme rückten am Sonntagabend in den Fokus unbekannter Diebe. Zwischen 20.00 Uhr und 21.50 Uhr suchten die Täter die Baustelle auf und legten ca. 500 Meter verschiedener Versorgungskabel zum Abtransport bereit. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich die Diebe gestört fühlten und ohne Beute das Weite suchten. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Nauheim: In Einfamilienhaus eingestiegen -

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus hatten es Einbrecher in der Wettertalstraße abgesehen. Die Täter brachen ein Fenster auf und stiegen ein. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Ob sie Wertsachen mitgehen ließen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Einbruchschäden beziffert die Polizei auf rund 200 Euro. Zeugen, die die Einbrecher am Samstag zwischen 15.15 Uhr und 23.30 Uhr in der Wettertalstraße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Polizeistation in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Einbrecher scheitern -

Am Mittwochnachmittag versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus im Haagweg einzusteigen. Zwischen 15.15 Uhr und 17.00 Uhr hebelten die Täter an der Terrassentür, schafften es aber nicht diese aufzubrechen. Zurück blieb ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen oder Fahrzeugen, die in diesem Zusammenhang im Haagweg auffielen, nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Friedberg: Unfallflucht mit Promille -

1,4 Promille brachte der Alkoholtest eines Unfallfahrers am Samstagabend zutage. Der 75-Jährige bog gegen 21.00 Uhr bei Dorheim von der Bundesstraße 455 auf die Schwalheimer Straße ab. Hierbei verlor der Friedberger die Kontrolle über seinen Zafira und prallte gegen einen Laternenmast. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer davon. Zeugen informierten die Polizei, die den Friedberger an seiner Wohnanschrift antrafen. Der Promillefahrer musste sich auf der Polizeistation einer Blutentnahme unterziehen. Die Ordnungshüter stellten seinen Führerschein sicher und ermitteln nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht.

Bad Vilbel: Feinkostgeschäft, Kiosk und Zoohandlung Ziel von Dieben -

Nachdem es unbekannte Einbrecher auf Beute aus einem Kiosk, einem Zoofachhandel sowie einem Feinkostgeschäft abgesehen hatten, bittet die Vilbeler Polizei um Mithilfe. Am frühen Samstagmorgen, gegen 03.45 Uhr, weckten laute Schlaggeräusche Anwohner der Frankfurter Straße. Sie beobachteten wie drei junge, dunkel gekleidete Männer, mehrfach einen Gullydeckel gegen die Glasscheibe eines Kiosks schleuderten und alarmierten die Polizei. Am nächsten Morgen meldeten sich der Betreiber eines Feinkostgeschäftes. In derselben Nacht waren Unbekannte über ein Fenster in den Laden eingestiegen und hatten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe erbeutet. Auch ein Zoofachhandel war in den Fokus der Diebe gerückt. An diesem öffneten die Täter gewaltsam die Eingangstür und ließen die Kasse mitgehen. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Einbrüche von derselben Tätergruppe verübt wurden. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer kann weitere Angaben zu dem Trio machen, das am Samstagmorgen, gegen 03.45 Uhr versuchte in den Kiosk der Frankfurter Straße einzudringen? Wem sind in dieser Zeit im Zusammenhang mit den Einbrüchen Personen oder Fahrzeuge in der Frankfurter Straße aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Bad Vilbel: Promillefahrt -

Am Samstagabend zog eine Vilbeler Polizeistreife eine betrunkene BMW-Fahrerin aus dem Verkehr. Die 54-Jährige fiel den Ordnungshütern in der Friedberger Straße wegen ihrer unsicheren Fahrweise auf. Sie stoppten den Wagen und ließen die Vilbelerin pusten. Ihr Alkoholtest brachte es auf 1,76 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheins. Anschließend durfte sie die Polizeistation wieder verlassen.

Bad Vilbel - Niederdorfelden: Linksabbieger übersieht Touran -

Zwei Leichtverletzte und zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Zusammenstoßes am Samstagabend auf der Bundesstraße 521 bei Niederdorfelden. Gegen 19.00 Uhr wollte der 38-jähriger Fahrer eines Fiestas auf die B 521 auffahren. Hierbei übersah er einen von links herannahenden VW Touran und die beiden Fahrzeuge krachten ineinander. Der in Nidderau lebende Unfallfahrer und sein 68-jähriger Unfallgegner aus Karben trugen leichte Verletzungen davon. Rettungswagenbesatzungen übernahmen die Erstversorgung und transportierten die Verletzten in Frankfurter Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die B 521 musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten zwischen 19.15 Uhr und 20.45 Uhr vollgesperrt werden. Die Blechschäden summieren sich auf ca. 6.000 Euro.

Münzenberg: Berauscht von Fahrbahn gerutscht -

Mit einer Blutentnahme endete für eine Renaultfahrerin am Freitagabend ein Ausflug in den Straßengraben. Die Butzbacherin war gegen 20.00 Uhr auf der Landstraße zwischen Münzenberg und Rockenberg unterwegs. Hier kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zwei Leitpfosten und kam im Straßengraben zum Stehen. Die 39-Jährige blieb unverletzt - ihr Wagen musste aus dem Straßengraben geborgen werden. Die Schäden an ihrem Megane schätzt die Polizei auf mindestens 3.000 Euro. Ihr Alkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Auf der Butzbacher Wache nahm ihr ein Arzt eine Blutprobe ab, zudem stellten die Polizisten ihren Führerschein sicher.

Gedern: Hondafahrer verunglückt mit Promille -

Mit leichten Verletzungen überstand ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer am Samstagabend einen Verkehrsunfall. Auf der Landstraße zwischen Wenings und Gedern touchierte der 47-Jährige mit seinem Civic zunächst in einer Rechtskurve die linke Leitplanke und geriet in der darauffolgenden Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Dickicht der Böschung kam der Honda zum Stehen. Feuerwehr und eine Rettungswagenbesatzung rückten aus, um den in Gedern lebenden Unfallfahrer zu Hilfe zu kommen. Der Rettungswagen brachte den Unfallfahrer zu weiteren Untersuchungen ins Schottener Krankenhaus. Da der Verdacht bestand, dass der 47-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, ordneten die den Unfall aufnehmenden Polizisten eine Blutentnahme an. Der Civic musste von einem Abschleppunternehmen aus der Böschung geborgen werden. Die Blechschäden summieren sich auf mindestens 3.500 Euro.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell