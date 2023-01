Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Butzbach: Schneller Fahndungserfolg

Gestohlene Fahrräder aufgefunden und zurückgegeben

Friedberg (ots)

+++

Am Dienstag (03.01.) wurde der Butzbacher Polizei der Diebstahl von gleich vier Fahrrädern gemeldet, die in der vergangenen Nacht aus einem Schuppen im Oberen Lachenweg entwendet worden waren. Bei diesen handelte es sich um drei E-Bikes sowie um ein Mountainbike im Gesamtwert von annähernd 8.000 Euro.

Ein Streifenteam reagierte sofort und schaute an einer ihnen bereits bekannten Anschrift im Stadtgebiet nach. Schnell war klar, dass die Schutzleute damit goldrichtig lagen: Im frei zugänglichen Keller des Mehrparteienhauses abgestellt, entdeckten sie die gestohlenen Drahtesel. Auch ein Verdächtiger war schnell ermittelt. Mit dem Vorwurf des Diebstahls konfrontiert, räumte der 29-Jährige ein, für deren Entwendung verantwortlich zu sein. Die Eigentümer freuten sich anschließend, als sie kurz darauf ihre zweirädrigen Fortbewegungsmittel zurückerhielten.

Die Ermittler der Butzbacher Polizeistation möchten in diesem Zusammenhang nochmals auf eine Pressemitteilung vom 20.12.2022 hinweisen (veröffentlicht unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5399272). Nach wie vor suchen die Ermittler die rechtmäßigen Eigentümer mehrerer Gegenstände, welche Ende Dezember als mutmaßliches Diebesgut sichergestellt worden waren. So haben sich die Besitzer der nachfolgend aufgeführten Gegenstände bislang nicht mit den Ermittlern in Verbindung gesetzt:

- Fahrradsattel

- Batterieladegerät

- Navigationsgerät

- Hochdruckreiniger

- Bohrmaschine

- Freischneider

- Braune Damen-Steppjacke

Mehrere Gegenstände hatte man dank entsprechender Aufrufe in der lokalen Presse bereits zuordnen können. Es ist davon auszugehen, dass auch die übrigen Sachen aus Geräteschuppen beziehungsweise unverschlossenen Kellerräumen im Raum Butzbach entwendet worden waren. Deshalb bittet die Polizei geschädigte Bürgerinnen und Bürger erneut darum, sich unter Tel. 06033/70430 oder per Mail an pst-butzbach.ppmh@polizei.hessen.de auf der Wache in Butzbach zu melden.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell