POL-WE: Anwohner beobachten Einbruch + Fenster hält stand + Einbrecher in Groß-Karben unterwegs

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 06.01.2023:

Altenstadt: Anwohner beobachten Einbruch

Zwei Straftäter sind am Donnerstagabend in der Ringstraße (OT Höchst) in ein Wohnhaus eingebrochen. Anwohner bemerkten die beiden Männer gegen 20.30 Uhr, als diese aus einem zuvor aufgehebelten Fenster im Erdgeschoss sprangen und zu Fuß in Richtung Ortsmitte davonliefen. Bei den Einbrechern soll es sich um zwei etwa 180 cm große und schlanke Männer mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung gehandelt haben. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest. In diesem Zusammenhang bittet die Wetterauer Kripo um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem waren bereits zuvor in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hatten weitere Zeugen die beiden Täter beobachten können? Wem sind diese während ihrer anschließenden Flucht begegnet?

Karben: Fenster hält stand

Schaden in vierstelliger Höhe verursachten erfolglose Einbrecher im Verlaufe des Donnerstags an einem Reihenhaus in der Klein-Karbener Karl-Liebknecht-Straße. Im Zeitraum von 15 Uhr und 19.45 Uhr hatten die Straftäter vergeblich versucht, die an der Gebäuderückseite gelegene Terrassentür aufzuhebeln. Da der Rahmen standhielt, ließ man schließlich vom kriminellen Vorhaben ab und flüchtete. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden.

Karben: Einbrecher in Groß-Karben unterwegs

Durch eine zuvor aufgehebelte Terrassentür gelangten Einbrecher am Donnerstag (05.01.) im Zeitraum von 15.10 Uhr bis 18.10 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Groß-Karbener Lindenstraße ein. Anschließend betraten sie die dortige Erdgeschosswohnung; offenbar, ohne etwas zu entwenden. Die Kripo in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem waren bereits zuvor in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachten können?

Ebenfalls in der Lindenstraße zugange waren Straftäter am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr. So schlugen sie ein Fenster der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein und durchsuchten anschließend diverse Schränke und Schubladen. Anschließend flüchteten die Kriminellen; offenbar durch die Terrassentür. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

