Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH Giengen an der Brenz - Beim Abbiegen zusammengestoßen

Sachschaden entstand bei einem Unfall am Dienstag in Giengen.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr fuhr eine 26-Jährige mit ihrem VW in der Lederstraße. Sie war in Richtung der Straße Bleiche unterwegs. An der Kreuzung bog sie nach links in die Straße Bleiche ab. Dort kam ihr ein 39-Jähriger mit seinem BMW entgegen. Der bog nach rechts ab. Da die Citroen-Fahrerin einen zu engen Bogen fuhr, stieß sie mit dem BMW zusammen. Beide Autofahrende blieben unverletzt. Den Sachschaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

++++2014000

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell