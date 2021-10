Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. KN) Täter flüchtet ohne Diebesgut (23.10.2021)

Singen (ots)

Zu einem versuchten Ladendiebstahl kam es am Samstagmorgen (23.10.2021), gegen 09:05 Uhr im Kaufland Singen, in der Georg-Fischer-Straße 15. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, wie ein junger Mann panisch in Richtung Obi davonrannte. Ermittlungen ergaben, dass der Flüchtende in einem entwendeten Rucksack, mehrere Getränke, Zigaretten und Unterwäsche, welche ebenfalls aus den Auslagen entnommen wurden, versuchte zu entwenden. Nachdem der Mann durch das Kauflandpersonal angesprochen wurde ließ er die Gegenstände fallen und flüchtete. Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, 175cm groß, er trug eine schwarze Hose, eine Mütze sowie einen olivfarbenen Parker.

Weitere Zeugen mögen sich beim Polizeirevier Singen, unter Telefon 07731 888-0, melden.

