Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Polizei sucht silberfarbenen BMW X3 oder X5 nach Unfallflucht; Neuenkirchen: Portmonee gestohlen; Benefeld: Einbruch in Apotheke

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 15.03.2023 Nr. 1

11.03 / Polizei sucht silberfarbenen BMW X3 oder X5 nach Unfallflucht

Hodenhagen: Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag, 11.03.23, gegen 11.00 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz an der Allerstraße ereignete. Ein silberfarbener BMW X3 oder X5 mit HK-... Kennzeichen beschädigte beim Ausparken aus einer Parkbucht einen silberfarbenen Mercedes A-Klasse am hinteren linken Kotflügel. Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Polizei Hodenhagen unter 05164/802550.

13.03 / Portmonee gestohlen

Neuenkirchen: Taschendiebe entwendeten einem 93jährigen Schneverdinger am Montag, zwischen 09.00 und 09.30 Uhr beim Einkaufen in der Lidl-Filiale an der Delmser Dorfstraße in Neuenkirchen das Portmonee aus der rechten Jackentasche. Neben einigen Ausweisen befanden sich etwa 50 Euro Bargeld in der Geldbörse. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Neuenkirchen unter 05195/933970 in Verbindung zu setzen.

14.03 / Einbruch in Apotheke

Benefeld: In der Nacht zu Dienstag drangen Einbrecher gewaltsam in die Apotheke an der Cordinger Straße ein und entwendeten eine Geldkassette. Zeugenhinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

14.03 / 2,43 Promille

Bispingen: Nach einem Hinweis kontrollierten Polizeibeamte am Dienstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr einen Pkw-Fahrer auf der Bahnhofstraße. Der 35jährige Fahrer führte einen Atemalkoholtest durch - Das Ergebnis lautete 2,43 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, leiteten ein Strafverfahren ein, untersagten die Weiterfahrt und erhoben eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro.

14.03 / Lkw-Fahrer mit 1,43 Promille

Bad Fallingbostel / A7: Ein 58jähriger Fahrer eines Sattelzugs wurde am Dienstag, gegen 16.36 Uhr von Polizisten auf der Autobahn im Bereich Bad Fallingbostel kontrolliert, weil er durch seine Fahrweise aufgefallen war. Ein Atemalkoholtest führte zu einem Wert von 1,43 Promille. Eine Blutentnahme, die Einleitung eines Strafverfahrens und die Erhebung einer Sicherheitsleistung von 900 Euro waren die Folge.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell