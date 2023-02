Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall an einer Zufahrtsstraße fordert 8.000 Euro Schaden

Trossingen (ots)

Rund 8.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Dienstagmittag, gegen 12.30 Uhr, auf Höhe einer Zufahrtsstraße auf der Straße "In den Rosenäckern" passiert ist. Eine 30-jährige Fahrerin eines Mercedes Vito fuhr von der Zufahrtsstraße auf die Straße "In den Rosenäckern" ein und prallte mit einem VW-Sharan eines 26-Jährigen zusammen, der auf der Straße in Richtung Hangenstraße unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Laut Schätzungen der Polizei entstand an beiden Wagen ein Sachschaden in Höhe von je rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell