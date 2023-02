Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Güttingen, Lkr. Konstanz) In Wohnhaus eingebrochen - Polizei nimmt Hinweise entgegen

Radolfzell am Bodensee, Güttingen, Lkr. Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Freitagmorgen bis Dienstagnachmittag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "In Langen Bergen" eingebrochen. Über einen zuvor hochgeschobenen Rollladen und ein danach aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss des Hauses gelangten die Einbrecher in das Innere des Gebäudes. Dort suchten die Täter im Erdgeschoss sowie im Stockwerk darüber nach Wertgegenständen. Ob die Eindringlinge etwas entwenden konnten, steht noch nicht fest. Am aufgehebelten Fenster entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Radolfzell (07732 95066-0) entgegen.

