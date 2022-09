Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallflucht in der Bernwardstraße

Homburg (ots)

Am 07.09.2022, kam es in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Bernwardstraße in Homburg-Erbach. Ein parkender blauer Mitsubishi Space Star mit Homburger Kreiskennzeichen war hierbei an der rechten Fahrbahnseite abgestellt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den Pkw, vermutlich beim Vorbeifahren, an der linken Fahrzeugseite. Am parkenden Mitsubishi entstand Sachschaden.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, Tel.: 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell