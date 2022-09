POL-HOM: Versuchter Metalldiebstahl an der Einsegnungshalle des Friedhofs Homburg

Blieskastel (ots) - Am Donnerstag, den 01.09.2022 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr wurde an der Gaststätte Sonnenhof in Blieskastel aus einem Fischer E-Bike ein Akku entwendet. Das Fahrrad stand während der Tatzeit in einem dort vorgehaltenen Fahrradständer. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Homburg 06841-1060 oder dem Polizeirevier ...

