POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung in der Fittingstraße am frühen Neujahrsmorgen - Polizei sucht nachträglich Zeugen (01.01.2023)

Die Polizei sucht nachträglich Zeugen zu einer Auseinandersetzung in der Fittingstraße, die sich in der Silvester-Nacht beziehungsweise am frühen Neujahrsmorgen ereignet hat. Gegen 01.40 Uhr kam es zunächst im Bereich der Aral-Tankstelle und eines Fast-Food-Restaurants zu Streitigkeiten zwischen mehrere Personen. In der Folge verlagerte sich die Auseinandersetzung in die Fittingstraße, wo die Polizei zum Einsatz kam. Dabei kam es zu mehreren tätlichen Angriffen und Widerstandshandlungen gegenüber den eingesetzten Beamten. Ein 34-Jähriger und ein 39-Jähriger mussten anschließend in Gewahrsam genommen werden. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

