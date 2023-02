Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen B 27/33

Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastzug gerät ins Schleudern (31.01.2023)

Donaueschingen (ots)

Ein Leichtverletzter und vier beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstagmittag gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 27/33. Ein 53-Jähriger fuhr mit einem Lastwagengespann in Richtung Bad Dürrheim. Auf Höhe der Abfahrt zur Autobahn 864 kam er mit seinem Volvo FH 500 nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Verkehrsteiler. Der Laster geriet ins Schleudern und auf die linke Fahrspur. Dort streifte er einen in gleicher Richtung fahrenden Opel Combo eines 32-Jährigen, der sich leichte Verletzungen zuzog. Nach circa 200 Metern kam der schlingernde Lastzug in einem Grünstreifen rechts neben der Straße zum Stehen und der Opel auf dem linken Fahrstreifen. An zwei nachfolgenden Autos, die durch das Trümmerfeld fuhren, kam es ebenfalls zu Schäden. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen und Verkehrseinrichtungen Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro. Die Polizei sperrte mit Unterstützung der Straßenmeisterei die Bundesstraße in Richtung Bad Dürrheim zeitweise, um die Bergung des Lastwagengespanns zu ermöglichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell