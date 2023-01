Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt

Kreis Rottweil) Unfall auf abknickender Vorfahrtstraße (30.01.2023)

Hardt (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Montag gegen 10 Uhr auf der Kreuzung Sulgener Straße / Schramberger Straße. Eine 84-jährige Ford Fusion-Fahrerin fuhr von der Sulgener Straße kommend auf die Königsfelder Straße und stieß mit einem 73-Jährigen zusammen, der auf der Vorfahrtstraße aus Richtung Schramberg kam. Am Auto der Verursacherin entstand Blechschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Den Schaden am Toyota Avensis des 73-Jährigen schätzte die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell