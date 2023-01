Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden

Kreis Rottweil) Auto angefahren

Verursacher flüchtet (30.01.2023)

Aichhalden (ots)

Am Montag im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 16.30 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer auf der Sulgener Straße eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte streifte einen geparkten schwarzen Honda Civic, der auf dem Parkplatz am Friedhof, vor dem Gebäude Nummer 2, stand. Dabei entstand an der vorderen Stoßstange ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Polizei in Schramberg bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 07422 27010-0, zu melden.

