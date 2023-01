Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bärenthal - Nusplingen, L 440, Lkr. Tuttlingen) Mit einem Auto ins Schleudern geraten und auf dem Dach gelandet

Bärenthal - Nusplingen, L 440, Lkr. Tuttlingen (ots)

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro an einem schon älteren Nissan Micra ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am späten Montagvormittag zwischen Bärenthal und Nusplingen auf der Landesstraße 440 ereignet hat. Gegen 11.30 Uhr fuhr eine 23-Jährige mit dem Nissan von Bärenthal in Richtung Nusplingen und geriet im Verlauf einer Rechtskurve ins Schleudern. Der Wagen drehte sich, kam von der Straße ab und überschlug sich am Fahrbahnrand. Die junge Frau hatte Glück und blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Autos.

