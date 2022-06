Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Jugendlicher wollte Streit schlichten und erhielt Schlag ins Gesicht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 11.6.2022, 2.25 Uhr wollte ein 17-Jähriger Vorhelmer einen Streit vor einer Gaststäte am Markt in Ahlen schlichten und bekam unvermittelt einen Schlag ins Gesicht. Dabei wurde der Jugendliche leicht verletzt. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 18 bis 25 Jahre alten Mann mit kurzen blonden Haaren und einem weißen Oberteil gehandelt haben. Wer kann Angaben zu dem Gesuchten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell