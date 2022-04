POL-PDMT: Junge Pkw-Fahrerin unter Drogeneinfluss erwischt

Westerburg (ots) - In der Nacht zum Samstag sollte der Fahrer eines Pkw einer Verkehrskontrolle in der Stadt Westerburg unterzogen werden. Bei Erkennen des Streifenwagens beschleunigte dieser und versuchte sich so der Kontrolle zu entziehen. Dabei wurde teilweise die Geschwindigkeit von 100 km/h überschritten. In einer Seitenstraße stieß er mit seinem Pkw gegen ein geparktes Fahrzeug und flüchtete anschließend ...

