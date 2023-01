Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell - Reichenau, B 33 u. L 221) Autofahrer in Schlangenlinien auf der Bundesstraße 33 und der Landesstraße 221 unterwegs - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer

Radolfzell - Reichenau, B 33 u. L 221, Lkr. Konstanz (ots)

Aufgrund eines medizinischen Problems ist ein 62-jähriger Fahrer eines Ford Fiestas am Sonntagnachmittag auf der Fahrt von Radolfzell über die Bundesstraße 33 in Richtung Konstanz und dann über die Landesstraße 221 in Richtung Insel Reichenau in Schlangenlinien unterwegs gewesen und hat hierbei auch mehrere Leitpfosten umgefahren. Der Mann fuhr gegen 15.45 Uhr in Radolfzell los, steuerte von dort zur Bundesstraße 33 und auf dieser in Richtung Konstanz. Hierbei fiel der Mann durch erhebliches Schlangenlinienfahren anderen Verkehrsteilnehmern auf. Zudem wurde beobachtet, dass der Fiesta des 62-Jährigen mehrfach von der Fahrbahn abkam und am Straßenrand befindliche Leitpfosten umfuhr. Etwa gegen 16.10 Uhr, auf der Weiterfahrt von der B 33 über die L 221 in Richtung Reichenau, geriet der Mann mehrfach auf die Gegenfahrspur und überfuhr auf der Strecke ebenfalls mehrere Leitpfosten. Schließlich konnte der 62-Jährige in seinem Wagen von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Eine Alkoholüberprüfung verlief negativ. Allerdings stellte sich heraus, dass der Mann aufgrund eines medizinischen Problems nicht mehr in der Lage war, ein Fahrzeug sicher zu führen. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein.

Personen, denen der Ford Fiesta am Sonntagnachmittag auf der Fahrt von Radolfzell in Richtung Reichenau aufgefallen ist oder die gegebenenfalls durch das Fahrverhalten gefährdet worden sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel.: 07531 995-2222, in Verbindung zu setzen.

