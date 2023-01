Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 11.01.2023:

Peine (ots)

Diebstahl aus Auto in Wipshausen

Am Vormittag des 11.01. ist aus einem geparkten Renault in Wipshausen eine Handtasche gestohlen worden. Der Wagen war zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr an der Ecke Heidkrugsweg und Ersestraße geparkt. In diesem Zeitraum ist an dem schwarzen Fahrzeug die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und eine Handtasche aus dem Auto gestohlen worden. Hinweise nimmt die Polizei in Edemissen entgegen.

