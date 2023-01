Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 11. Januar 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Cramme: Containerbrand

Dienstag, 10.02.2023, gegen 22:40 Uhr

Vermutlich durch bislang unbekannte Täter wurde am Dienstagabend, 10.01.2023, gegen 22:40 Uhr, der Inhalt eines Papiercontainers in Cramme, An den Teichen, entzündet. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell