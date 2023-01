POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 10. Januar 2023:

Wolfenbüttel (ots) - Sachbeschädigung an PKW Sonntag, 08.01.2023, 02:54 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Schützenstraße Zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW kam es am frühen Sonntagmorgen in der Schützenstraße, Wolfenbüttel. Dort traten zwei bislang unbekannte Täter gegen den Außenspiegel eines blauen VW Polo und beschädigten diesen. Hinweise bitte an ...

mehr