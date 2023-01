POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 8. Januar 2023:

Peine (ots) - Am 06.01.23, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Mercedes-Sprinter, welcher in der Hans-Böckler-Straße in Peine abgestellt war. Bei dem weiß/gelben Transporter handelt es sich um ein Firmenfahrzeug mit hannoveraner Zulassung. Das Fahrzeug, beladen mit diversen Baumaschinen, hat einen Gesamtwert von ca. 30000 Euro. ...

