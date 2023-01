Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine für den 07.01.23

Peine (ots)

Am 06.01.23, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Mercedes-Sprinter, welcher in der Hans-Böckler-Straße in Peine abgestellt war. Bei dem weiß/gelben Transporter handelt es sich um ein Firmenfahrzeug mit hannoveraner Zulassung. Das Fahrzeug, beladen mit diversen Baumaschinen, hat einen Gesamtwert von ca. 30000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171-999-0 entgegen,

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell