POL-HST: Radfahrer bei Verkehrsunfall auf Rügen schwer verletzt

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) - In Stralsund und auf der Insel Rügen stoppten Polizisten gestern (19.07.2022) in den Nachmittagsstunden jeweils einen stark alkoholisierten Radfahrer bzw. Autofahrer. Gegen 13:30 Uhr kontrollierten Beamte vom Polizeirevier Sassnitz an der Kreuzung B96/ B96b einen aus Richtung Mukran kommenden PKW Nissan. Ein Atemalkoholtest beim 62-jährigen deutschen Autofahrer ergab einen Wert von ...

mehr