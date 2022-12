Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Ratekau

Sechs Laufenten aus Garten gestohlen

Lübeck (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (01./02.12.) wurden aus einem Garten in Warnsdorf sechs Laufenten entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagmorgen bemerkte eine Ostholsteinerin, dass sich von ihren acht Laufenten nur noch zwei auf ihrem umzäunten Grundstück befanden. Diese beiden Tiere saßen völlig verstört in einer Ecke des Gartens. Die anderen sechs Laufenten waren spurlos verschwunden. Es gab keinerlei Hinweise auf einen Kampf mit einem vierbeinigen Raubtier. Die Eigentümerin vermutet daher, dass sich in der Nacht unbekannte Täter Zutritt zu ihrem Garten verschafft und die Laufenten entwendet haben.

Für eine der zurückgebliebenen Enten war der Stress der Nacht vermutlich zu viel. Sie verstarb im Laufe des Tages.

Die Polizei Ratekau hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Nacht vom 01.12. auf den 02.12.22 oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ratekau unter 04504-7088880 oder per E-Mail Ratekau.Pst.@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell