Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220630 - 0690 Frankfurt/Kalbach-Riedberg: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 29. Juni 2022, gegen 11.50 Uhr, stellte ein 20-Jähriger seinen Wagen auf dem Parkplatz Am Martinszehnten, in Höhe der Hausnummer 10, ab. Dort wurde er von einer ihm unbekannten Frau angesprochen, welche ihn nach einem Putzjob fragte. Dabei fasste sie ihn am Arm an und äußerte, "auch andere Dinge für Geld zu machen". Der 20-Jährige zog seinen Arm zurück und entfernte sich vom Parkplatz. Die Frau stieg in einen dunklen VW-Kombi mit Dortmunder Kennzeichen und fuhr vom Parkplatz. Kurze Zeit später stellte der Geschädigte fest, dass ihm die hochwertige Armbanduhr gestohlen worden war.

Die Täterin wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Dunkelbraune Haare, hellblaue Blümchenbluse.

Bereits am Dienstag, den 14. Juni 2022 war es auf diesem Parkplatz zu einem ähnlichen Diebstahl gekommen. Damals hatten sich zwei Frauen an einen Geschädigten gedrängt und ihm ebenfalls die Uhr entwendet (siehe hierzu die Meldung Nummer 220616-0635).

