POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs (27.01.2023)

Aichhalden (ots) - Am Montag im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 16.30 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer auf der Sulgener Straße eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte streifte einen geparkten schwarzen Honda Civic, der auf dem Parkplatz am Friedhof, vor dem Gebäude Nummer 2, stand. Dabei entstand an der vorderen Stoßstange ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. ...

mehr