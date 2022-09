POL-KLE: Kevelaer - Radfahrer flüchtet nach Unfall mit PKW

Kreis Kleve (ots) - In den vergangenen Tagen kam es wieder vermehrt zu Betrugsversuchen über den Messengerdienst WhatsApp. In drei Fällen hatten die Betrüger leider Erfolg: In Goch-Pfalzdorf wurden ein 84-jähriger Mann, in Weeze eine 62-jährige Frau und in Kevelaer eine 76-jährige Frau, Opfer der ...

mehr