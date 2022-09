Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Wertgegenstände aus Kfz entwendet

Tatort und Täter bislang unbekannt

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (28. September 2022), 14:15Uhr bis Donnerstag (29. September 2022), 09:00 Uhr wurde in einen grauen VW Multivan eingebrochen. Der Fahrzeughalter hatte das Fahrzeug sowohl auf einem Parkplatz an der Ludwig-Jahn Straße als auch in der Königsallee in Kleve abgestellt. Als er am Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass bislang unbekannte Täter Gegenstände aus seinem Fahrzeug entwendet hatten. Es wurden u.a. ein schwarzer Rucksack, ein Tablet, ein Notebook sowie ein Navigationsgerät entwendet.

Für Zeugenhinweise nehmen Sie bitte Verbindung mit der Kripo Kleve, unter 02821 5040, auf. (pp)

