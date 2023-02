POL-KN: (Tuttlingen) Geparkten BMW gestreift- Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 2.30 Uhr, bis Dienstag, 17.30 Uhr, hat ein Unbekannter versucht sich Zugang zu einer Gaststätte in der Schützenstraße zu verschaffen. Der Täter beschädigte durch die Hebelversuche an der Eingangstür einen erheblichen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro, gelangte aber nicht in die Innenräume der Gastronomie. Zeugen, die im betreffenden Zeitraum Verdächtiges beobachtet ...

