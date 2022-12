Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 26.12.2022

Delmenhorst (ots)

Hude: Pkw-Aufbruch

Am Sonntag in der Zeit von 15:00 - 22:45 Uhr wurde in Hude in der Straße "Auf der Nordheide" die Scheibe eines Mercedes Pkw eingeschlagen und aus diesem Wertgegenstände entwendet. Abgestellt war der Pkw in der Nähe einer Sportsbar. Der Gesamtschaden wird auf 400,- EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Hude unter 04408-809030 entgegen.

