POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Garagenbrand in Großenkneten greift auf Carport und Einfamilienhaus über ++ beträchtlicher Sachschaden ++ Haus unbewohnbar ++ Ermittlungen zur Ursache dauern an

Am Sonntag, 25.12.2022, kam es gegen 16:00 Uhr in Großenkneten im Krokusweg zu einem ursprünglich in der Garage entstandenen Brand, der in der Folge auf einen Carport und das nebenstehende Einfamilienhaus übergriff und erheblichen Sachschaden verursachte.

Der 69-jährige Hauseigentümer stellte dabei in der Garage, in der zu der Zeit ein Hybridfahrzeug geladen wurde, zunächst den Brand fest. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehrkräfte standen die Garage sowie das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Der 69-Jährige sowie dessen 66-jährige Ehefrau hatten sich unverletzt bereits eigenständig in Sicherheit gebracht. Trotz des massiven Löscheinsatzes der Feuerwehren aus Großenkneten, Sage, Huntlosen, Ahlhorn, Neerstedt und Wildeshausen konnte ein Übergreifen des Brandes auf den Carport und nachfolgend auf das nebenstehende Einfamilienhaus nicht verhindert werden. Der Carport wurde komplett zerstört. Das nicht mehr bewohnbare Haus, die Garage sowie der Pkw wurden ebenfalls erheblich beschädigt. Angaben zur sicherlich beträchtlichen Schadenshöhe sind aktuell nicht möglich. Das Ehepaar wurde vor Ort durch ein Kriseninterventionsteam betreut und kommt zunächst bei der Tochter unter. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hierzu wurden die Garage sowie der Pkw beschlagnahmt.

