Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfälle am Stauende; Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Staubedingte Verkehrsunfälle mit zwei leicht verletzten Personen:

Am 24.12.2022 ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle in einem Stau auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Holdorf. Gegen 12:45 Uhr musste die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück auf Grund eines Pkw-Brandes ab der Anschlussstelle Holdorf voll gesperrt werden. In dem Rückstau vor der Vollsperrung ereigneten sich zwei Auffahrunfälle im Bereich der Gemeinde Dinklage, an dem insgesamt sechs Pkw beteiligt waren. Bei diesen Verkehrsunfällen wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss; Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Am 25.12.2022 ereignete sich auf der Autobahn 1 im Autobahndreieck Stuhr ein Verkehrsunfall. Ein 49-Jähriger Pole aus Rheinland-Pfalz befuhr gegen 03:35 Uhr mit seinem Pkw die Autobahn 1 im Dreieck Stuhr in Fahrtrichtung Delmenhorst. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde eine Alkoholbeeinflussung des 49-Jährigen festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Des Weiteren war dem 49-Jährigen bereits das Recht, ein Kraftfahrzeug in der Bundesrepublik führen zu dürfen, aberkannt worden. Dem Polen wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden gegen ihn Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell