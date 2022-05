Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Wilhelmsdorf

Landkreis Ravensburg Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

Ravensburg (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen etwa 17 Uhr auf der L 201 b zwischen Pfrungen und Ruschweiler ereignet. Eine 84 Jahre alte Opel-Fahrerin war in Richtung Wilhelmsdorf unterwegs und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur, wo sie frontal mit dem entgegenkommenden Renault eines 49-Jährigen kollidierte. Während der Renault-Fahrer eher leichte Verletzungen erlitt, wurde die 84-jährige Unfallverursacherin in ihrem Wagen eingeschlossen und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr mit technischem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß beschädigt und nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden. Am Opel beläuft sich der Sachschaden auf rund 3.000 Euro, am Renault wird dieser auf etwa 15.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat der Verkehrsdienst Sigmaringen übernommen. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen war die Landesstraße bis etwa 19:20 Uhr voll gesperrt. Neben zwei Notärzten und zwei Rettungswagen war auch die Feuerwehr Wilhelmsdorf und die Abteilung aus Pfrungen mit insgesamt 25 Einsatzkräften vor Ort.

