Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Herbertingen

Zwei Radfahrer bei Sturz verletzt

Beim Befahren der Ortsstraße sind am Sonntag gegen 17.15 Uhr zwei Radfahrer, die in einer Radgruppe eng beieinander gefahren sind, gestürzt. Die Räder der beiden Männer berührten sich auf der abschüssigen Fahrbahn, woraufhin sie die Kontrolle über ihr Pedelecs verloren haben. Während sich der 55-jährige Mann leichte Verletzungen zuzog, musste der 59-jährige Zweiradfahrer trotz dem, dass er einen Helm getragen hatte, mit einer Verletzung am Kopf zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrrädern entstand lediglich ein geringer Sachschaden.

Leibertingen

Verkehrsunfall

Einen nachfolgenden Radfahrer hat am Sonntag gegen 12.30 Uhr die 56-jährige Fahrerin eines BMW beim Öffnen ihrer Fahrertüre übersehen. Der Zweiradfahrer, der in der Straße "Wildstein" unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in der Folge gegen die geöffnete Fahrzeugtüre. Durch die Kollision wurde der 58-Jährige leicht verletzt, er begab sich nach der Unfallaufnahme selbständig zu einem Arzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Bad Saulgau

Motorradfahrer kollidiert mit Reh

Mit einem Reh, das plötzlich aus einem Rapsfeld auf die Fahrbahn des Bernhauser Wegs gesprungen ist, ist am Sonntag gegen 19.30 Uhr ein 17-jähriger Motorradfahrer zusammengestoßen. Der Zweiradfahrer stürzte infolge der Kollision und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, die vor Ort jedoch keiner ärztlichen Behandlung bedurften. Das Reh rannte nach dem Aufprall wieder zurück in das Rapsfeld, der zuständige Jäger wurde hinsichtlich des Unfalls zur Absuche im angrenzenden Gebiet verständigt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert.

Pfullendorf

Radfahrer stürzt

Beim Auffahren auf einen Gehweg hat am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr ein 58-jähriger Fahrradfahrer in der Überlinger Straße an einer hohen Bordsteinkante das Gleichgewicht verloren. Der Zweiradfahrer, welcher einen Helm getragen hatte, stürzte in der Folge und schlug mit seinem Kopf auf der Fahrbahn auf. Weil der 58-Jährige kurzzeitig nicht ansprechbar gewesen ist, wurde er nach einer ersten ärztlichen Versorgung vor Ort zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell