Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Tier ausgewichen und verunfallt - Fahrer verletzt

Verletzungen hat der Fahrer eines BMW am Sonntagmorgen erlitten, als er auf der Kreisstraße zwischen Grünkraut und Kemmerlang eigenen Angaben zufolge einem Wildtier ausweichen musste und verunfallte. Wegen des plötzlich auf der Straße auftauchenden Tieres wich der 32 Jahre alte Fahrer nach rechts aus und kam von der Straße ab. Sein Wagen überschlug sich im Grünstreifen und kam auf dem Dach zum Liegen. Über das Heck des Pkws befreite sich der 32-Jährige selbst aus dem BMW, an dem Totalschaden von rund 12.000 Euro entstand. Der Fahrer wurde mit leichteren Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die Feuerwehr war zur Säuberung der Unfallörtlichkeit wegen ausgetretenem Öl im Einsatz.

Ravensburg

Dieb an Auto zugange

Einen in der Gottlieb-Daimler-Straße stehenden Pkw hat ein Dieb am Sonntagmorgen beschädigt und aus dem Inneren des Wagens Papiere gestohlen. Der unbekannte Täter zerstörte die Seitenscheibe der Fahrertür des Hyundais und stahl aus dem Handschuhfach den Fahrzeugschein. Der Schaden, der dadurch entstand, dürfte sich auf einige hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt, Hinweise auf den Täter werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Geklauter Motorroller geht in Flammen auf

Zu einem brennenden Motorroller wurden am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Reutebühlstraße gerufen. Die polizeilichen Ermittlungen nach Abschluss der Löscharbeiten ergaben, dass der Roller zuvor von unbekannten Personen im Bereich der Bachstraße entwendet wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte sich der Motorroller beim Versuch, das Fahrzeug kurzzuschließen, entzündet haben. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Ravensburg bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Tel. 0751/803-6666.

Ravensburg

Außenspiegel mehrerer Autos beschädigt

An insgesamt drei in der Federburgstraße geparkten Autos demolierte ein Vandale in der Nacht zum Sonntag die linken Außenspiegel. Hierbei entstand ein Schaden von insgesamt rund 1.000 Euro. Personen, die Hinweise auf den Verantwortlichen der Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Pfandflaschen gestohlen

Einen 32-Jährigen beim Diebstahl erwischt hat die Polizei am Sonntagnachmittag in der Weißenauer Straße. Der Dieb stahl Pfandflaschenkisten aus dem Getränkedepot eines Einkaufsmarktes und wurde dabei von einer Zeugin beobachtet, die die Polizei verständigte. Die Beamten stellten den 32-Jährigen, der die Kisten zwischenzeitlich auf seinem Fahrrad mit Anhänger verladen hatte und gerade im Begriff war, zu flüchten. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls zu. Bad Wurzach

Unfall im Brachvogelweg

Sachschaden von rund 6.000 Euro ist am Samstag gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Brachvogelweg entstanden. Eine 55 Jahre alte Peugeot-Fahrerin fuhr aus einer Hofeinfahrt auf die Straße und stieß dabei mit dem vorbeifahrenden Mercedes einer 43-Jährigen zusammen. Beide Fahrerinnen wurden bei der Kollision nicht verletzt.

Argenbühl

Einbruch

In ein Wohnhaus eingestiegen ist in der Nacht zum Sonntag ein Unbekannter in der Straße "Zum Lanzenbühl" in Siggen. Der Einbrecher hebelte eine Terrassentür auf und durchwühlte mehrere Wohnräume sowie ein Nebengebäude. Ob der Täter etwas gestohlen hat, ist Gegenstand der Ermittlungen, die die Polizei Wangen zwischenzeitlich aufgenommen hat. Der Schaden, den der Täter an der Terrassentür und den Innenräumen des Hauses verursacht hat, wird derzeit auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zum Einbruch nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Wolfegg

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 14 Uhr an der Einmündung Weingartener Straße / Mühlenstraße ereignet hat, entstanden. Beim Einfahren von der Mühlenstraße in die Weingartener Straße übersah der 62-jährige Fahrer eines VW den bevorrechtigten 52-jährigen Lenker eines Wohnmobils, sodass es ihm Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Unfallbeteiligte blieben glücklicherweise unverletzt.

Wilhelmsdorf

Kinder legen Feuer

Drei Kinder sind offenbar für zwei Brände verantwortlich, zu denen die Feuerwehr am Sonntag ausgerückt ist. Die Kinder bzw. Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren entfachten die Feuer in zwei Mülleimern in der Nähe des Skateplatzes in der Pfrungener Straße. Die Wehrleute löschten die Flammen. Ob ein Schaden entstand, wird geprüft. Die Polizei Weingarten geht der Sache nach.

Fronreute

Einbruch in Baustellencontainer

In den Container einer Baustelle in der Hauptstraße in Blitzenreute ist ein Unbekannter im Laufe des vergangenen Wochenendes eingebrochen. Der Täter hebelte mit einer Eisenstange das Türschloss auf und stahl eine Flex sowie einen Bohrer im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Einbruchs, Hinweise werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Weingarten

Mann nach Fahrt unter Alkohol in Polizeigewahrsam

Nachdem er betrunken gefahren war, ist ein 45 Jahre alter Mann am frühen Montag von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Eine Polizeistreife wurde auf den Fahrer kurz vor 23 Uhr im Stadtgebiet aufmerksam und wollte den Mann kontrollieren. Dieser missachtete sämtliche Anhalteweisungen der Beamten, fuhr auf ein Grundstück und versuchte von dort zu Fuß zu flüchten. Die Polizisten stoppten den 45-Jährigen nach kurzer Verfolgung. Der Grund für seine Flucht wurde schnell klar - der Mann, der zudem keinen gültigen Führerschein besitzt, war mit einer Atemalkoholkonzentration von weit mehr als 2,5 Promille unterwegs. Bei der vorläufigen Festnahme des Mannes verletzte sich dieser leicht. Zur medizinischen Behandlung und Blutabnahme wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung des Mannes wurde er im Anschluss an die Untersuchung von den Beamten in Polizeigewahrsam genommen und musste die Nacht zur Ausnüchterung in einer Arrestzelle verbringen. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt und des Fahrens ohne Führerschein zu. Außerdem hat er mit einem Kostenbescheid für die unfreiwillige Übernachtung zu rechnen.

Baienfurt

Sachbeschädigung

Unbekannte Personen haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Scheibe am Rathaus in der Alten Poststraße eingeworfen. Des Weiteren beschädigten die Täter zwei Glaslampen und einen Blumenkasten, sodass insgesamt ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags entstand. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell