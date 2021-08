Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Aktion zum Schulbeginn

Soest (ots)

Am Donnerstagmorgen starteten die Verkehssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde mit einer Aktion zum Schulbeginn. An der Astrid-Lindgren-Schule wurde ein großes Banner mit dem Hinweis "Brems Dich! Schule hat begonnen" aufgehängt. Damit sollen Autofahrer nochmals direkt an die Schulkinder im Straßenverkehr erinnert werden. Außerdem verteilten die Polizeibeamten reflektierende Basecaps an die Schulkinder. "So werden unsere Kleinsten im Straßenverkehr besser gesehen!" Die Aktion wurde mit Unterstützung der Verkehrswacht des Kreises Soest durchgeführt. Die Polizei ist momentan noch stärker als gewöhnlich mit der Schulwegsicherung beschäftigt. Der Appell an alle Verkehrsteilnehmer lautet: "Nehmen Sie den Fuß vom Gas wenn Sie Schulkinder im Straßenverkehr sehen - auch wenn wir nicht gerade dort kontrollieren!" (lü)

