Markdorf

Holzstapel gerät in Brand

Wegen versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt die Polizei in Friedrichshafen nach einem Brand in der Ulrichstraße in Markdorf. Am Sonntag gegen 03.56 wurde der Brand von Holzscheiten, die neben einem historischen Gebäude gelagert waren, festgestellt. Anwohner hatten den Brand bemerkt und informierten die Feuerwehr, welche den Brand löschen konnte. Aufgrund des schnellen Eingreifens konnte Schlimmeres verhindert werden und es entstand lediglich ein Sachschaden von etwa 500.- Euro. Die Feuerwehr war mit 2 Fahrzeugen und 11 Feuerwehrleuten vor Ort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel.: 07551 804-0 entgegen.

Meckenbeuren

Beim Drogentransport erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag gegen 17.40 Uhr in Meckenbeuren stellten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen bei einem 24-jährigen Subaru Fahrer eindeutige Drogenbeeinflussung fest. Anschließend konnten die Beamten bei der Durchsuchung des Pkw etwa einhundert Gramm Marihuana feststellen, welche sichergestellt wurden. Der junge Mann musste ich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten neben führerscheinrechtlichen Maßnahmen und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg.

Langenargen

Mutwillig Blumen und Pflanzen zerstört

In der Zeit von Freitag, 19:30 Uhr bis Samstag, 09:00 Uhr zerstörten Unbekannte Blumenbeete und die Eingangsbepflanzung eines Friseursalons in der Oberen Seestraße in Langenargen. Außerdem wurde die Dekoration der Terrasse beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 500.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-3104 entgegen.

