Friedrichshafen

Mann im Ausnahmezustand

Weil er seine Kneipenrechnung nicht bezahlen wollte und anschließend auch die hinzugerufenen Polizisten in der Fußgängerzone anging, muss ein 29-Jähriger mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Der Mann verhielt sich äußerst aggressiv, warf Gegenstände um sich und äußerte gegenüber den Beamten Beleidigungen und Drohungen. Weil er zunächst seine Personalien nicht angeben wollte und sich nicht beruhigen ließ, brachten ihn die Polizisten aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik. Den 29-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft. Seine offene Rechnung übernahm ein Bekannter des uneinsichtigen Mannes.

Friedrichshafen

Oldtimer-Porsche gestohlen

Einen braunen Porsche 911 aus dem Baujahr 1970 haben Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag aus einer Garage in der Sonnenstraße gestohlen. Da der Oldtimer nicht fahrtüchtig und ohne Zulassung abgestellt war, gehen die Ermittler davon aus, dass zum Abtransport des Wagens ein Lastwagen oder ein Transportfahrzeug mit Anhänger zum Einsatz kam. Der Diebstahlschaden wird auf einen fünfstelligen Euro-Betrag beziffert. Personen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zum gestohlenen Porsche geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Alkoholisiert hinterm Steuer erwischt

Die Weiterfahrt untersagt haben Polizeibeamte einem 55-jährigen Autofahrer, nachdem dieser am Sonntagabend alkoholisiert im Friedrichshafener Stadtgebiet unterwegs war. Die Beamten waren auf den Verkehrsteilnehmer aufmerksam geworden, da dieser auffallend langsam und offenbar unsicher fuhr. Bei der folgenden Kontrolle nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr. Da die Atemalkoholmessung den Verdacht erhärtete, musste der 55-Jährige die Beamten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Er musste seinen Führerschein abgeben und hat nun, sollte die Blutuntersuchung die Alkoholisierung bestätigen, mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu rechnen.

Tettnang

Schiedsrichter von "Fan" verbal angegriffen

Eine Anzeige erwartet einen 53-Jährigen, nachdem er am Sonntagmittag, nach einem Fußballspiel der Frauen, mit dem Spielleiter aneinandergeraten war. Mutmaßlich mit den Spielentscheidungen nicht zufrieden, soll der Zuschauer nach Ende der Partie mit dem Schiedsrichter in Streit geraten sein und ihn dabei mit herablassenden Äußerungen attackiert haben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Beleidigung eingeleitet.

Meckenbeuren

Wohnungseinbruch

Nachdem in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Einliegerwohnung am Bahnhofsplatz eingebrochen worden ist, hat der Polizei Meckenbeuren die Ermittlungen aufgenommen. Wie sich der Täter Zutritt zu der neben einem Restaurant liegenden Wohnung verschafft hat, ist bislang nicht abschließend geklärt. Bei der Tat soll er Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen haben. Die Beamten gehen ersten Hinweisen nach und bitten Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07542/94320 zu melden.

Überlingen

Handfester Streit in Gaststätte

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr in einer Gaststätte in der Münsterstraße ermittelt die Polizei Überlingen. Ein 25-jähriger Mann soll sein 24 Jahre altes Gegenüber attackiert und mehrmals ins Gesicht geschlagen haben. Weitere Personen, die dem Jüngeren zu Hilfe kamen, wurden zum Teil von den Schlägen getroffen und erlitten leichte Blessuren. Ein bislang unbekannter Freund des 25-jährigen Angreifers soll im weiteren Verlauf auch in das Geschehen eingegriffen und einen Beteiligten in den Schwitzkasten genommen haben. Vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei flüchteten die Tatverdächtigen und wurden im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nicht gefasst. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Während die Polizei den 25-jährigen Tatverdächtigen ermitteln konnte, ist sein Komplize bislang namentlich noch nicht bekannt. Er wird als 175 - 180 cm groß und schmal beschrieben. Er hatte einen fünf-Tage-Bart und trug augenscheinlich eine Jacke der Marke "Moncler". Personen, die Zeugen der Tat wurden oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei Überlingen zu wenden.

Markdorf

Pkw zerkratzt

Mutwillig zerkratzt haben Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag einen in der Heidengasse abgestellten BMW. Der dabei angerichtete Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

