Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: PKW-Diebstahl in Torgelow - 13.000 Euro Stehlschaden

Torgelow (ots)

Am frühen Freitagmorgen (18.02.2022) wurde im Tatzeitraum von 00:30 Uhr bis 04:00 Uhr in Torgelow ein grüner VW Amarok gestohlen. Unbekannte Täter haben den Pick-up in der Nacht von einem privaten Grundstück in der Ferdinandstraße entwendet.

Eine Sachfahndung wurde eingeleitet und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ueckermünde unter 039771-820 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

