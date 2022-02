Hauptzollamt Magdeburg

HZA-MD: Zoll kontrolliert Baustelle wegen Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung im Saalekreis und wird fündig

Magdeburg / Saalekreis (ots)

Im Rahmen einer aufgrund einer anonymen Anzeige am 31.01.2022 durchgeführten Baustellenprüfung durch neun Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Halle wurden im Saalekreis drei moldawische Staatsangehörige angetroffen die nicht über die erforderlichen Aufenthaltstitel verfügten. Eine entsprechende Arbeitserlaubnis für die Bundesrepublik lag somit ebenfalls nicht vor. Die Moldawier waren mit Trockenbauarbeiten in einem Mehrfamilienhaus beschäftigt.

Vor Ort wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts nach § 95 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) eingeleitet. Im Rahmen der weiteren Ermittlungsmaßnahmen wurden die Originalpässe in einer Unterkunft in Leipzig sichergestellt. Bei der erkennungsdienstlichen Behandlung zum Zwecke der Identitätsfeststellung konnte aufgedeckt werden, dass ein Moldauer bereits früher in Erscheinung getreten ist und falsche Angaben zu seiner Person gemacht hatte.

Die drei unerlaubt Aufhältigen wurden am 02.02.2022 durch den Fachbereich Ausländerangelegenheiten des Landkreises Saalekreis ausgewiesen.

Die weiteren Ermittlungen in Bezug auf den infrage kommenden Arbeitgeber dauern derzeit noch an.

Die eingeleiteten Strafverfahren nach § 95 AufenthG können eine Freiheitstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe nach sich ziehen.

