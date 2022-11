Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brennende Gartenlaube - Ermittler gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff- Straße

15.11.2022, 19.24 Uhr

Am Dienstagabend wurde ein Holzstapel in einem Kleingartenverein an der Heinrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg in Brand gesteckt. Das Feuer griff auf das Dach einer Gartenlaube über und beschädigte dieses. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Am frühen Dienstagabend wurden Polizei und Feuerwehr über eine Brandentwicklung in dem Kleingartenverein informiert. Beim Eintreffen der Rettungsdienste brannte das Dach einer Gartenlaube und ein daneben befindlicher Holzstapel. Die Berufsfeuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten und konnte ein vollständiges Abbrennen verhindern.

Die Ermittler gehen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und erhoffen sich mit Hilfe von Zeugen, Tatverdächtige ermitteln zu können.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 0561/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell