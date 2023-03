Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung zum Wochenende 10.03.-12.03.2023

Landkreis Heidekreis (ots)

Am Samstag, den 11.03.2023, um 18:00 Uhr, wurde ein 15-jähriger aus Essel bei einem Ladendiebstahl festgestellt. Als er angesprochen wurde, schubste er eine Angestellte beiseite, wodurch diese leicht verletzt wurde. Nach kurzer Flucht wurde er zunächst durch Passanten gestellt. Beim Erblicken der Polizei flüchtete er erneut, woraufhin es bei Ergreifen zu einem Widerstand und Tätlichen Angriff gegen einen Polizeibeamten kam. Letztendlich konnte er überwältigt werden und nach Abschluss der Maßnahmen an seine Eltern übergeben werden. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

In der Zeit von Freitagmittag bis Sonntagmorgen kam es aufgrund von Schneefall und der einhergehenden Glätte zu insgesamt vierundzwanzig Verkehrsunfällen im Landkreis Heidekreis. Insgesamt wurden neun Fahrzeugführer leicht verletzt.

Bei einem weiteren glättebedingten Verkehrsunfall wurde ein 36-jähriger Mann auf der A7 zwischen Westenholz und Schwarmstedt schwer verletzt. Er kam mit seinem Mercedes aufgrund der Witterungsverhältnisse nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Sattelzug, der pannenbedingt auf dem Seitenstreifen stand. Der Sattelzugführer blieb dabei unverletzt. Durch den Aufprall wurden jedoch der Fahrzeugführer des Pkw schwer und der Beifahrer leicht verletzt.

Im Berichtszeitraum kam es im Bereich des Landkreises Heidekreis insgesamt zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. Bei einer Tat war ein Ferienhaus in Schneverdingen betroffen. Das zweite Objekt befindet sich in Neuenkirchen. Hier wurde der schlafende Bewohner durch die Täterschaft überrascht. Als dieser erwachte, flüchteten die Täter schnell in unbekannte Richtung.

