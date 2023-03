Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: In der Nacht Lebensmittel aus Selbstbedienungsladen gestohlen; Soltau: Karpfen entwendet; Walsrode: Einbrecher scheitern; Schneverdingen: Reisebusse durchsucht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.03.2023 Nr. 1

07.03 / In der Nacht Lebensmittel aus Selbstbedienungsladen gestohlen

Neuenkirchen: In der Nacht zu Dienstag, gegen 01.10 Uhr entnahmen drei Unbekannte aus einem Selbstbedienungsladen an der Dorfstraße diverse Getränke und Fleischartikel. Der Schaden wird auf rund 80 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Neuenkirchen unter 05195/933970 entgegen.

04.03 / Karpfen entwendet

Soltau: Im Zeitraum Mitte Februar bis Anfang März entwendeten Unbekannte aus einem Teich an der Montessoristraße vier Koikarpfen, die jeweils eine Größe von etwa 50 cm hatten. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

07.03 / Einbrecher scheitern

Walsrode: In der Nacht zu Dienstag versuchten Unbekannte gewaltsam sowohl in eine Apotheke an der Moorstraße als auch in ein Lebensmittelgeschäft an der Bergstraße zu gelangen. Fenster und Türen hielten, die Einbrüche gelangen nicht. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/984480 in Verbindung zu setzen.

06.03 / Reisebusse durchsucht

Schneverdingen: Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende durch Zerschneiden eines Metallzauns Zugang zu einem Gelände am Südring und drangen in zwei Reisebusse ein. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

08.03 / Polizei Heidekreis warnt aus aktuellem Anlass vor Geschäften an der Haustür

Heidekreis: Die Polizei warnt vor betrügerischen Geschäften an der Haustür. Aktuell zieht eine sogenannte Teerkolonne durch den Heidekreis. Die irisch-polnischen Arbeiter suchen in der Regel landwirtschaftliche Höfe auf und bieten Asphaltarbeiten, Dacharbeiten und sonstiges an. In der Regel handelt es sich um minderwertig ausgeführte Arbeiten, die zu vollkommen überteuerten Preisen abgerechnet werden. Für die erbrachten Leistungen werden nach Abschluss oft weitere Zahlungen in bar eingefordert. Oft wird der Grund vorgegeben, dass man sich in der tatsächlichen Größe der bearbeiteten Fläche verschätzt habe. Die Männer treten grundsätzlich sehr bestimmt und fordernd auf. Häufig wird eine Visitenkarte hinterlassen. Die Polizei rät dazu, grundsätzlich von Geschäften an der Haustür Abstand zu nehmen und sich nicht auf das vermeintlich gute Angebot einzulassen. Am Ende zahlt man grundsätzlich mehr.

07.03 / Autofahrer prallt frontal gegen Eiche

Neuenkirchen: Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 66jähriger Autofahrer am Dienstagmittag auf der K40, Delmsen in Richtung Gilmerdingen, auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Eiche. Der Mann aus dem Landkreis Gifhorn wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

05.03 / 18jährige Fahrradfahrerin angefahren und geflüchtet

Munster: Die Polizei Munster sucht einen Autofahrer, der am Sonntagabend, gegen 21.40 Uhr eine Fahrradfahrerin zu Fall brachte und anschließend weiterfuhr. Der Unfall ereignete sich im Bereich Pferdebrunnen. Der Unbekannte kam vom Friedrich-Heinrich-Platz, bog nach rechts in die Lüneburger Straße ein, übersah dabei die bei Grünlicht querende Fahrradfahrerin und touchierte sie am Hinterrad. Die 18jährige Heranwachsende aus Munster stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Verursacher setzte seine Fahrt auf der Lüneburger Straße fort. Die Beleuchtung des dunklen Pkw war zum Unfallzeitpunkt nicht eingeschaltet. Der Fahrer sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192/9600 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell