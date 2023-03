Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einbruchsversuch - Türen halten; Schneverdingen: Aktentasche aus Pkw gestohlen; Wietzendorf: Randalierer auf Sportplatz

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 07.03.2023 Nr. 1

06.03 / Einbruchsversuch - Türen halten

Walsrode: In der Zeit zwischen Sonntag, 13.00 Uhr und Montag, 08.00 Uhr versuchten Unbekannte durch Hebeln an zwei seitlich gelegenen Türen in ein Geschäft an der Moorstraße zu gelangen. Es blieb beim Versuch, die Türen hielten Stand. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

06.03 / Aktentasche aus Pkw gestohlen

Schneverdingen: In der Nacht zu Montag schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Pkw Mercedes ein und entwendeten aus dem Innenraum eine Aktentasche mit Laptop, Handy, Schlüssel und weiteren Gegenständen. Das Fahrzeug war auf einem Grundstück an der Straße Am Dorfteich abgestellt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

06.03 / Randalierer auf Sportplatz

Wietzendorf: Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte auf dem Fußballplatz am Munsterweg unter anderem die Seitenteile von zwei neuen Auswechselbänken. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wietzendorf unter 05196/963760.

